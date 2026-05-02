9.4 C
Prizren
E diel, 3 Maj, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi mposhtet pas vazhdimeve, seria shkon në ndeshjen e pestë në Prizren

By admin

Bashkimi është mposhtur nga Bora me rezultat 104:99 pas vazhdimeve, duke bërë që seria gjysmëfinale të barazohet dhe të vendoset në ndeshjen e pestë.

Në një duel të jashtëzakonshëm dhe plot dramë, koha e rregullt përfundoi 85:85, ndërsa fituesi u përcaktua vetëm pas vazhdimeve. Në momentet vendimtare, Bora tregoi më shumë qetësi dhe efikasitet për të siguruar fitoren, raporton PrizrenPress.

Më të dalluarit për skuadrën prishtinase ishin Tyler Cheese me 25 pikë, 7 kërcime dhe 3 asistime, Alex Hunter me 18 pikë e 10 asistime (double-double), si dhe Ukaj me 18 pikë e 6 kërcime.

Te Bashkimi, më efikasi ishte Shannon Shorter me 30 pikë, 5 kërcime dhe 5 asistime, por që nuk mjaftuan për të shmangur humbjen.

Me këtë rezultat, seria barazohet dhe gjithçka do të vendoset në ndeshjen e pestë në Prizren, ku pritet një tjetër spektakël i madh./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Më Shumë

Lajme

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj paradës ushtarake turke në Prizren

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj shfaqjes së një parade ushtarake nga ushtria turke në Prizren, ku janë përdorur simbole dhe elemente të epokës osmane. Në...
Lajme

Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Ka ndërruar jetë mësuesi i njohur dhe i përkushtuar Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe, duke lënë pas një kontribut të çmuar në arsim...

S’ka president të ri, Kosova shkon në zgjedhje

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv

“Stop drogave” – Policia në Prizren fushatë ndërgjegjësuese me nxënësit

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Ekoregjioni” nis përditësimin e të dhënave për të gjithë klientët në Prizren

Liria e Prizrenit rikthehet në shtëpi, pret Besën e Pejës

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne