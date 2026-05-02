Sport

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

By admin

Malisheva ka arkëtuar pikët e plota në udhëtim te Prishtina, sfidë që u zhvillua në Hajvali.

Mysafirët arkëtuan pikët e plota me rezultat 0-1, ku heroi doli të jetë sulmuesi Altin Aliu.

Pjesa e parë përfundoi ashtu siç nisi pasi asnjëra nga skuadrat nuk arritën t’i konkretizojnë rastet.

Prishtina ishte më kërkuese megjithatë edhe Malisheva zhvilloi disa kundërsulme fantastike.

Pjesa e dytë ishte edhe më dramatike, kur Prishtina mbeti me një lojtar më pak pasi Samatic u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe si pasojë u përjashtua nga loja.

Heroi i Malishevës doli të jetë Altin Aliu që shënoi në minutën e fundit të ndeshjes pas një topi të kthyer nga goditja e bashkëlojtarit (90+5’).

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

