“Kur Hasi Jehon, jehon Shqiptaria” – Osmani vlerëson festivalin në Gjonaj

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në edicionin e këtij viti të festivalit “Hasi Jehon”, i cili po mbahet në Gjonaj të Hasit dhe mbledh artistë e qytetarë nga vise të ndryshme shqiptare.

Ajo ka theksuar rëndësinë e këtij manifestimi kulturor, duke e cilësuar si një ngjarje që ruan dhe promovon identitetin kombëtar.

“Kur Hasi Jehon, jehon Shqiptaria!”, ka shkruar Osmani, duke shtuar se pjesëmarrja në festival ishte një përvojë e veçantë dhe nder, raporton PrizrenPress.

Sipas saj, atmosfera në Gjonaj, mes artistëve dhe qytetarëve që ruajnë me krenari traditat, dëshmon fuqinë e kulturës shqiptare si një vlerë që bashkon dhe përcillet brez pas brezi.

“Ishte kënaqësi dhe nder i veçantë të ishim pjesë e festivalit “Hasi Jehon 2026”, një ngjarje që mishëron shpirtin, traditën dhe identitetin tonë kombëtar. Në Gjonaj, mes artistëve të talentuar dhe qytetarëve që me krenari ruajnë rrënjët e tyre, ndjemë nga afër forcën e kulturës sonë, një pasuri që na bashkon dhe na udhëheq drejt së ardhmes”, u shpreh Osmani. /PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

