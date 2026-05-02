Arrestohet burri në Malishevë për dhunë në familje, policia i gjen edhe një armë

Një grua ka raportuar në polici se është rrahur nga bashkëshorti i saj mëngjesin e 1 majit.

Rasti është raportuar se ka ndodhur në Malishevë ndërsa policia pas pranimit të informacionit menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes.

Policia ka bërë të ditur se pas intervenimit dhe veprimeve hetimore, te i dyshuari është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me gaz, e cila dyshohet se mbahej pa leje.

I dyshuari është arrestuar, ndërsa me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rasti është iniciuar për veprat penale dhunë në familje dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Previous article
Drini i Bardhë sfidon liderin në Mitrovicë
Next article
Arrestohet një person në Rahovec për dhunë në familje, dyshohet se dëboi bashkëshorten dhe tre fëmijët nga shtëpia

Më Shumë

Sport

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Prizreni ka regjistruar një fitore të thellë dhe të merituar 5:1 ndaj KEK-u, në një ndeshje ku skuadra prizrenase dominoi nga fillimi deri në...
Kulture

Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Në kuadër të shënimit të 40-vjetorit të rithemelimit të Komunës së Malishevës, është përuruar libri i autorit Fatmir Krasniqi, në një aktivitet ku morën...

Gjendet i vdekur një burrë në Prizren

Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin për shëndetin dhe sigurinë qytetare

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

Një grua 43-vjeçare gjendet pa shenja jete në Prizren, nisin hetimet

Bashkimi kërkon finalen sonte

Nga 1 maji, udhëtarët kalojnë pa ndalesa në kufirin Kosovë-Shqipëri

Sektori privat proteston, përmend shkeljet që iu bëhen në vendet e punës

Prizreni pret delegacionin e Elbasanit, në fokus shkëmbimi i përvojave për qeverisje lokale

Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

Ndërron jetë ‘Bilbili i Çamërisë’, Shaban Zeneli

DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

