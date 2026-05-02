“Ekoregjioni” nis përditësimin e të dhënave për të gjithë klientët në Prizren

Kryeshefi Ekzekutiv i “Ekoregjionit” në Prizren, Burim Shala, ka njoftuar se ekipet e tyre do të dalin në terren për regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave të klientëve në të gjithë territorin e Komunës së Prizrenit.
Ky proces zhvillohet në bazë të një memorandumi bashkëpunimi ndërmjet komunës dhe ndërmarrjes.
“Duke filluar nga data 04.05.2026, ekipet do të dalin në terren për regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave të klientëve në gjithë territorin e komunës. Ky proces do të përfshijë amvisëritë, ku do të regjistrohet vetëm kryefamiljari, si dhe bizneset që operojnë në këtë rajon”, njofton Shala.
Ai ka bërë thirrje dhe ka lutur të gjithë qytetarët e Prizrenit për bashkëpunim dhe mirëkuptim maksimal gjatë gjithë kohës sa do të zgjasë ky proces i rëndësishëm në terren./PP/
