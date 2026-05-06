Këta janë 4 lojtarët që udhëhoqën Bashkimin dhe Borën në këtë seri me më së shumti pikë

By admin

Në serinë gjysmëfinale mes Bashkimit dhe Borës, përgjegjësinë kryesore në sulm e kanë marrë liderët e dy skuadrave, të cilët kanë qenë vendimtarë në rrjedhën e ndeshjeve.

Te Bora, më i dalluari ka qenë Cheese, i cili ka mbajtur mesatare prej 19 pikësh për ndeshje. Ai ka realizuar 27 pikë, 13, 19 dhe 17 pikë, duke qenë konstant në çdo takim.

Mbështetje e rëndësishme për Cheese te Bora në play off ka ardhur edhe nga Jordan Dingle, i cili ka pasur një mesatare prej 13.5 pikësh për ndeshje. Performanca e tij ka qenë me ulje-ngritje, me 4 pikë, për të shpërthyer me 23, ndërsa më pas ka shtuar 11 dhe 16 pikë.

Në anën tjetër, te Bashkimi, apsolutisht protagonisti kryesor ka qenë Shanon Shorter, i cili ka qenë lider absolut me 25 pikë për ndeshje. Ai ka realizuar 30, 23, 19 dhe 28 pikë në katër përballjet, duke qenë kërcënimi kryesor për mbrojtjen kundërshtare.

Ndërkohë, Jalen Riley ka kontribuar me një mesatare prej 15 pikësh për ndeshje, duke shtuar 17, 15, 11 dhe 17 pikë në këtë seri.

Këto statistika tregojnë qartë se seria është udhëhequr nga performanca individuale e lojtarëve kryesorë, ku çdo ndeshje është ndikuar drejtpërdrejt nga forma e tyre. Dueli mes lojtarëve kryesorë pritet të mbetet vendimtar edhe në ndeshjen e sontme. /AsistiOnline.com/

