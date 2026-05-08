Haradinaj përkujton komandant Drinin dhe dëshmorët e 8 Majit: Sakrifica e tyre është themeli i lirisë së Kosovës

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar heroin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ekrem Rexha – Drini, si dhe dëshmorët e martirët e rënë në ngjarjet e 8 Majit gjatë luftës çlirimtare.

Haradinaj e cilësoi Ekrem Rexhën – Drinin si një ndër figurat më emblematike të UÇK-së, duke vlerësuar rolin e tij si udhëheqës dhe vizionar në luftën për liri.

“Ekrem Rexha – Drini, ishte ndër figurat më emblematike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili me aftësitë e tij si udhëheqës dhe vizionar, la gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë të lavdishme”, ka shkruar Haradinaj.

Ai theksoi se humbja e Rexhës kishte qenë një goditje e rëndë për vendin, familjen dhe bashkëluftëtarët e tij.

Në të njëjtin reagim, Haradinaj kujtoi edhe sakrificën e banorëve të fshatrave Kashicë, Staradran dhe Terstenik, të cilët, sipas tij, “u bënë gurthemel i shtetit që e gëzojmë sot”.

Kreu i AAK-së rikujtoi gjithashtu edhe Beteja e Llapushnikut, e zhvilluar më 8, 9 dhe 10 maj 1998, duke e cilësuar atë si një nga betejat më të lavdishme të luftës çlirimtare.

Sipas Haradinajt, kjo betejë shënoi një kthesë të rëndësishme në zhvillimin e luftës frontale dhe ndërpreu një nga arteriet kryesore të furnizimit të forcave serbe.

“Me përulje e respekt kujtojmë dhe nderojmë 47 Dëshmorë dhe 54 Martirë që ranë në altarin e lirisë së Kosovës”, thuhet në postimin e tij.

Haradinaj ka përkujtuar po ashtu edhe dëshmorët dhe martirët e fshatit Lëbushë, duke theksuar se sakrifica e tyre mbetet themel i lirisë së Kosovës.

“Gjaku i tyre u bë themel i lirisë sonë, dhe kujtimi për ta do të mbetet i gjallë brez pas brezi. Lavdi të gjithë martirëve dhe dëshmorëve të Kosovës!”, përfundon reagimi i Haradinajt.

