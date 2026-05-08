Haradinaj përkujton komandant Drinin dhe dëshmorët e 8 Majit: Sakrifica e tyre është themeli i lirisë së Kosovës

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar heroin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ekrem Rexha – Drini, si dhe dëshmorët e martirët e rënë në ngjarjet e 8 Majit gjatë luftës çlirimtare.
Haradinaj e cilësoi Ekrem Rexhën – Drinin si një ndër figurat më emblematike të UÇK-së, duke vlerësuar rolin e tij si udhëheqës dhe vizionar në luftën për liri.
“Ekrem Rexha – Drini, ishte ndër figurat më emblematike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili me aftësitë e tij si udhëheqës dhe vizionar, la gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë të lavdishme”, ka shkruar Haradinaj.
Ai theksoi se humbja e Rexhës kishte qenë një goditje e rëndë për vendin, familjen dhe bashkëluftëtarët e tij.
Në të njëjtin reagim, Haradinaj kujtoi edhe sakrificën e banorëve të fshatrave Kashicë, Staradran dhe Terstenik, të cilët, sipas tij, “u bënë gurthemel i shtetit që e gëzojmë sot”.
Kreu i AAK-së rikujtoi gjithashtu edhe Beteja e Llapushnikut, e zhvilluar më 8, 9 dhe 10 maj 1998, duke e cilësuar atë si një nga betejat më të lavdishme të luftës çlirimtare.
Sipas Haradinajt, kjo betejë shënoi një kthesë të rëndësishme në zhvillimin e luftës frontale dhe ndërpreu një nga arteriet kryesore të furnizimit të forcave serbe.
“Me përulje e respekt kujtojmë dhe nderojmë 47 Dëshmorë dhe 54 Martirë që ranë në altarin e lirisë së Kosovës”, thuhet në postimin e tij.
Haradinaj ka përkujtuar po ashtu edhe dëshmorët dhe martirët e fshatit Lëbushë, duke theksuar se sakrifica e tyre mbetet themel i lirisë së Kosovës.
“Gjaku i tyre u bë themel i lirisë sonë, dhe kujtimi për ta do të mbetet i gjallë brez pas brezi. Lavdi të gjithë martirëve dhe dëshmorëve të Kosovës!”, përfundon reagimi i Haradinajt.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren