17.8 C
Prizren
E premte, 8 Maj, 2026
type here...

Lajme

Dy gjyqtarë të rinj nisin detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

By admin

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, ka pritur në takim gjyqtarët e sapo dekretuar, Leudita Skoro dhe Leonit Çoçaj.

Gjyqtarët, të cilët do të shërbejnë në degët e Gjykatës në Suharekë dhe Dragash, janë dekretuar më 6 maj 2026 nga ushtruesja e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu.

Emra uroi gjyqtarët për detyrën e re, duke theksuar rëndësinë e integritetit profesional dhe përkushtimit në shërbim të drejtësisë.

“Ju dëshiroj suksese në ushtrimin e funksionit të gjyqtarit, integritet profesional dhe një rrugëtim të suksesshëm në shërbim të drejtësisë dhe sundimit të ligjit”, ka deklaruar ajo.

Deri në dekretimin e tyre, Leudita Skoro dhe Leonit Çoçaj kanë ushtruar detyrën e bashkëpunëtorëve profesionalë në Gjykatën Themelore në Prizren, ku kanë dhënë kontribut në funksionimin dhe mbarëvajtjen e punës së gjykatës.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizren, refuzohet paraburgimi për pesë të arrestuar në rastin e AKK-së
Next article
Haradinaj përkujton komandant Drinin dhe dëshmorët e 8 Majit: Sakrifica e tyre është themeli i lirisë së Kosovës

Më Shumë

Fokus

Osmani nis fushatën, zyrtarizon Fahrije Hotin si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se Fahrije Hoti do t’i bashkohet rrugëtimit politik dhe do të jetë kandidate për deputete...
Sport

Shorter – Cheese, duel i yjeve në gjysmëfinale të Play-off-it

Gjysmëfinalja e “Play-off”-it në ProCredit Superligë mes Bashkimit dhe Borës ka prodhuar një nga duelet më të forta individuale të sezonit, ku Shannon Shorter...

Superliga vazhdon me tri super përballje, vëmendja në Suharekë

Beteja vendimtare për finale: Bashkimi dhe Bora sonte për një vend ndaj Trepçës

Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro

Bashkimi për finalen, Bora për historinë – gjithçka vendoset nesër në Prizren

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Totaj: Mirëmbajtja e gjelbërimit prioritet në zonën historike të Prizrenit

Haxhiu bëri homazhe në 27-vjetorin e masakrës në Bukosh të Suharekës: Serbia kreu spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë

Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Zgjatet orari i QKMF-së në Prizren

Amaneti i Qosjes dhe Dervishit: Mesazh për një shoqëri në krizë

Bashkimi në finale

Hapet Java e Infermierisë në Spitalin e Prizrenit

Policia në Prizren paralajmëron: Mesazhe të rreme po synojnë të dhënat bankare të qytetarëve

Zbulohet kundërvajtje doganore në Prizren me vlerë 6 mijë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne