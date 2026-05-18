Fokus

DKA në Prizren diskuton me Ambasadën turke për bashkëpunim në arsim

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, së bashku me zyrtarin Ferdi Kovaç, kanë pritur në takim këshilltarin për Arsim në Ambasadën e Republikës së Turqisë në Prishtinë, Veysel Erdem.

Veselaj-Gutaj ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit në funksion të ngritjes së cilësisë në arsim përmes mbështetjes konkrete.

“Temë e diskutimit ishte forcimi i urave të bashkëpunimit me qëllim ngritjen e cilësisë së arsimit përmes mbështetjes konkrete”, ka njoftuar ajo.

Veselaj-Gutaj ka shprehur falënderim për vizitën dhe bashkëpunimin me përfaqësuesit e Ambasadës së Turqisë në Kosovë.

“Në emër të Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Prizrenit, i shpreh falënderimet e mia për vizitën dhe bashkëpunimin”, tha ajo./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec
Next article
Kosova garon në turneun e YDF-së

Më Shumë

Opinione

Mohimi i barazisë gjuhësore dhe çështja shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Prof. dr. Xhafer Beqiraj Çështja e statusit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut nuk mund të trajtohet vetëm si çështje teknike e administratës shtetërore,...
Lajme

Ku është Ukshin Hoti? – Tubim përkujtimor në Krushë të Madhe

Me rastin e përvjetorit të zhdukjes së Ukshin Hoti, në Kompleksin Historik “Ukshin Hoti” në Krushë të Madhe do të mbahet një tubim sensibilizues...

Kosova garon në turneun e YDF-së

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Eurovision 2026/ Sot gjysmëfinalja e dytë, Alis ngjitet në skenë me “Nan”

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Gjuan me armë zjarri në aheng, arrestohet i dyshuari në Prizren

Në Malishevë fillon dezinsektimi i zonave endemike për parandalimin e EHKK-së

Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Incident afër mesnatës në Prizren – 15-vjeçarja pështyn dhe godet me shqelm zyrtarin policor

Në Prizren shënohet Dita Botërore e Infermierit

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

I thyhet xhami dhe i vihet zjarri, digjet një lokal në Prizren

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Lajmet e Fundit