Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Kanë nisur punimet për ndërtimin e rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit, projekt i cili synon përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë në trafik.

Drejtori i Shërbimeve Publike, Islam Ukimeri, së bashku me stafin e tij, sot ka përcjell nga afër realizimin e punimeve në terren.

“Ky projekt po realizohet me qëllim të përmirësimit të qarkullimit dhe krijimit të lëvizjes më të shpejtë dhe më të sigurt për qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet
Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

