Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Në Prizren është përmbyllur edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”, i mbajtur nga 14 deri më 17 maj, program që mblodhi studentë dhe juristë të rinj për diskutime dhe ushtrime praktike të fokusuara në balancimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore me luftën kundër kriminalitetit, si dhe mbrojtjen e të drejtës për liri dhe siguri.

Aktiviteti u organizua nga Lëvizja FOL me mbështetjen e Konrad Adenauer Stiftung Kosovo dhe trajtoi tema që ndërlidhen me drejtësinë, të drejtat e njeriut dhe praktikën gjyqësore.

Në sesionin e parë, kryeprokurori i Prokuroria Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, diskutoi mbi sfidat e balancimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore në raport me luftimin e kriminalitetit, duke theksuar rëndësinë e respektimit të standardeve të të drejtave të njeriut në procedurat penale.

Avokati Leutrim Syla elaboroi të drejtën për liri dhe siguri, aspektet përkufizuese të saj dhe mjetet juridike për mbrojtje, duke ofruar një trajtim krahasues ndërmjet legjislacionit vendor dhe praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Ndërkaq, gjyqtari i Gjykata Supreme e Kosovës, Burim Ademi, prezantoi praktikën e Gjykatës Supreme lidhur me të drejtën për liri dhe siguri, në kontekst të mbikëqyrjes gjyqësore të vazhdimit të paraburgimit.

Në pjesën e dytë të sesionit, pjesëmarrësit zhvilluan një rast gjyqësor të simuluar, duke marrë role të ndryshme dhe duke paraqitur argumentet e tyre profesionale.

Në përmbyllje, Lëvizja FOL falënderoi ligjëruesit dhe pjesëmarrësit për angazhimin dhe kontributin gjatë katër ditëve të akademisë, duke vlerësuar se aktiviteti krijoi një hapësirë aktive për zhvillim profesional dhe shkëmbim përvojash në fushën juridike.

DKA në Prizren diskuton me Ambasadën turke për bashkëpunim në arsim

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, së bashku me zyrtarin Ferdi Kovaç, kanë pritur në takim këshilltarin për Arsim në Ambasadën e...
Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit B.P., dhe personit juridik “B. Sh.P.K.”, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se kanë...

Në Prizren shënohet Dita Botërore e Infermierit

Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Në Malishevë fillon dezinsektimi i zonave endemike për parandalimin e EHKK-së

22-vjeçari nga Peja kapet gjatë natës me pistoletë dhe thikë në Prizren

Përurohen tri ndërtesa sociale me efiçiencë në Prizren për 51 familje

Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Liria luan ndeshjen e fundit në shtëpi, pret Suharekën në Prizren

Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj

I thyhet xhami dhe i vihet zjarri, digjet një lokal në Prizren

Mohimi i barazisë gjuhësore dhe çështja shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë

