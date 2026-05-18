Lajme

Në Malishevë fillon dezinsektimi i zonave endemike për parandalimin e EHKK-së

By admin

Në kuadër të masave për luftimin dhe parandalimin e Etheve Hemorragjike Krime Kongo (EHKK), ka nisur zyrtarisht fushata e dezinsektimit të zonave endemike në Komunën e Malishevës. Ky proces synon parandalimin e kontaktit me rriqra, të cilët janë bartësit kryesorë të virusit të EHKK.

 

Për të parë mbarëvajtjen e punimeve në terren, procesin e ka vizituar kryetari i komunës, Ekrem Kastrati, i shoqëruar nga zyrtarët e shtabit emergjent. Kastrati vlerësoi punën e të gjithëve që janë të angazhuar dhe theksoi rëndësinë e zbatimit të Strategjisë Nacionale për parandalimin e EHKK-së.

“Jemi të përkushtuar maksimalisht për ruajtjen e shëndetit të qytetarëve tanë. Falënderoj të gjithë ata që janë të angazhuar në këto fushata dhe u bëj thirrje banorëve që të vazhdojnë të zbatojnë masat mbrojtëse me kujdes të shtuar”, u shpreh Kastrati.

Dezinsektimi është vetëm një nga hallkat e planit operativ, apo strategjisë nacionale për luftimin dhe parandalimin e EHKK. Paraprakisht janë zhvilluar edhe fushatë e gjerë e vetëdijesimit, pastaj repelimi i kafshëve dhe në vazhdimësi bëhet trajtimi i rasteve të thumbimeve nga rriqrat.

Shtabi komunal për menaxhimin e situatës me EHKK, ju bën thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjeve në natyrë dhe të lajmërohen menjëherë në qendrat mjekësore në rast të pickimeve nga rriqrat./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”
Next article
KKSB në Prizren miraton draft-planin e punës për vitin 2026

Më Shumë

Fokus

Kurti viziton Kalanë e Prizrenit, prezanton projektin 450 mijë eurosh

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga anëtarë të kabinetit vizitoi Kalanë e Prizrenit, me ç’rast njoftoi se Qeveria...
Lajme

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Nait Hasani nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili në zgjedhjet e 28 Dhjetorit ishte në mesin e personave ku dyshohet për manipulim të...

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Gjendet e mitura e raportuar e zhdukur në Prizren

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Gjendet 24-vjeçarja nga Prizreni që ishte raportuar e zhdukur

Nis edicioni jubilar i festivalit “Anadrinia Jehon” në Rahovec

Haxhi Avdyli kërcënohet me dajak në Facebook

Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Përurohen tri ndërtesa sociale me efiçiencë në Prizren për 51 familje

Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

Incident afër mesnatës në Prizren – 15-vjeçarja pështyn dhe godet me shqelm zyrtarin policor

Lajmet e Fundit