48 aksidente janë raportuar brenda 24 orëve në Kosovë.

19 nga to janë me të lënduar, 29 me dëme materiale, raporton Klankosova.tv.

Gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 1 mijë e 683 gjoba trafiku, bën të ditur raporti 24-orësh i policisë.