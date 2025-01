AAK-ja në Prizren prezanton programin për fuqizimin e gruas në Kosovë

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren ka prezantuar programin për fuqizimin e rolit të gruas në Kosovë.

I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe lideri i këtij subjekti politik, Ramush Haradinaj.

Kryetari i degës së AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqi, në një postim në Facebook, është shprehur se “me Aleancën në Qeveri, gratë që kanë 3 fëmijë e më shumë, do të përfitojnë mbështetje financiare në formën e pagës minimale deri në 10 vite”.

Sipas tij, AAK do të ofrojë mbështetje për çdo lindje të fëmijëve, ku ka theksuar se do të mbështeten financiarisht “me 1500 euro për lindjen e parë, 2500 euro për lindjen e dytë dhe 3500 euro për lindjen e tretë, si dhe do të zgjatet pushimi i lehonisë duke e subvencionuar 80% të pagës deri në 16 muaj”, shkruan Krasniqi./PP/

