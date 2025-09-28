13.3 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

By admin

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Prizreni dha një mesazh të qartë gjatë takimit të mbajtur me qytetarët, duke treguar mbështetje për vizionin euro-atlantik dhe për një qeverisje me dinjitet, raporton GazetaBlic.

Ai tha se kandidati i LDK-së për kryetar, Driton Selmanaj, së bashku me ekipin e tij, janë të gatshëm ta shndërrojnë këtë besim në punë konkrete për qytetin.

Abdixhiku e quajti pritjen në Prizren “madhështore” dhe dëshmi të rrugës së arsyes që, sipas tij, e përfaqëson LDK-ja.

 

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren
Next article
Heroi pa varr

Më Shumë

Lajme

“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

Banorët e fshatit Blaç, në Dragash, kanë mbetur pa ujë tash e një javë, ndërkohë që sipas pretendimeve të opozitës dokumentet tregojnë se punimet...
Fokus

Nisma Socialdemokrate kërkon mbështetje në lagjen ‘Kurillë’ të Prizrenit

Nisma Socialdemokrate ka vazhduar fushatën zgjedhore me një takim me banorët e lagjes Kurillë në Prizren. Në këtë tubim, kryetari i partisë, Fatmir Limaj,...

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Heroi pa varr

Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Rron Dahsyla i qëndron besnik Prizrenit edhe për sezonin 2025/26

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne