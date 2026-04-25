Bashkimi mposhtet nga Bora, seria gjysmëfinale barazohet

By admin

Bashkimi është mposhtur në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë nga Bora, në një përballje dramatike të zhvilluar në kryeqytet.

Takimi dhuroi spektakël dhe emocione deri në sekondat e fundit, njësoj si ndeshja e parë në Prizren. Në fund, vendasit arritën të triumfojnë me rezultat të ngushtë 76:75, duke e vendosur gjithçka në detaje.

Tyler Cheese udhëhoqi Borën me 19 pikë, 4 kërcime e 4 asistime, ndërsa Amin Hot dhe Alex Hunter shtuan nga 18 pikë.

Te Bashkimi u dallua sërish Shannon Shorter me 19 pikë.

Me këtë fitore, Bora barazon serinë gjysmëfinale në 1:1, ndërsa përballja e radhës pritet të zhvillohet në Prizren, ku Bashkimi do të kërkojë rikthimin në epërsi./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

