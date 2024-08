Policia e Kosovës ka njoftuar për ekstradimin e të dyshuarit, shtetas i Shqipërisë, për veprën penale vrasje e rëndë nga Britania e Madhe në Prizren.

“Lidhur me rastin i dyshuari mashkull shqiptar shtetas i Shqipërisë i arrestuar në Britaninë e Madhe për shkak se ishte i kërkuar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me datën 30.08.2024 është ekstraduar nga Britania dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24-orësh.

Bëhet fjalë për një vrasje në të cilën institucionet e sigurisë kanë punuar tash e disa vjet, ku në vitin 2013 në Prizren viktima është vrarë nga vëllai i saj, në bashkëpunim me dy të dyshuar të tjerë. Njëri nga të dyshuarit ishte arrestuar vite më parë.

Marketing