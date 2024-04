Ballkani nikoqir i Lirisë

Një ndeshje tejet interesante do të zhvillohet sot në kuadër të javës së 28-të të Superligës së Kosovës në futboll.

Kampioni në fuqi, Ballkani do të jetë nikoqir i Lirisë, i cili me gabimin e Llapit do ta merrte përsëri pozitën e liderit.

Ekipi nga Suhareka i ka grumbulluar 53 pikë dhe renditet në vendin e dytë, derisa skuadra prizrenase është e fundit në tabelë me 10 pikë.

Ndeshja nis nga ora 15:00.

