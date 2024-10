Bob Marley: E di, nuk jam perfekt. Jam special!

Bob Marley:

E di, nuk jam perfekt. Por ç’problem ka? As hëna nuk është perfekte: është e mbushur me kratere. Po deti? As ai: është shumë i kripur. Po qielli? Ka shume re…Gjithmonë kështu në pafundësi!

Kështu, gjërat më të bukura nuk janë perfekte…Janë speciale.