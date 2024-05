Europa League: Atalanta e Gjimshitit në finale përballë Leverkusenit të Xhakës

Atalanta ka kaluar në finale të Europa League pasi e mposhti Marsiellen me rezultat 3:0.

Golin e parë në takim e shënoi Lookman me një goditje jashtë zonës e që ishte edhe rezultati i pjesës së parë.

Ndërsa, Atalanta e Berat Xhimshitit shënoi sërish në pjesën e dytë me anë të Ruggerit në minutën e 52-të, njofton Klankosova.tv.

Marsielle nuk arriti të shënonte, përkundër rasteve që kishte, ndërsa Atalanta shënoi sërish në minutën e fundit të ndeshjes me anë të Toure.

Në finale e 22 majit që do të mbahet në Dublin, Atalanta e Xhimshitit do të përballet me Bayer Leverkusenin e Granit Xhakës.

