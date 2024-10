FC Prizreni përballë KF Dukagjinit

FC Prizreni do të luajë me KF Dukagjini në një ndeshje të rëndësishme të gjiros së 6-të të Ligës së Dytë të Kosovës, e cila do të zhvillohet të shtunën, më 5 tetor 2024, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, me fillim në orën 15:30.

“Si lider i padiskutueshëm i kampionatit, FC Prizreni ka arritur një ecuri të jashtëzakonshme, duke regjistruar 5 fitore në po aq ndeshje. Ekipi po kalon një moment të shkëlqyer dhe është i motivuar të vazhdojë dominimin në krye të tabelës” thuhet nw njoftim tw FC Prizreni.

Drejtuesit dhe lojtarët e FC Prizrenit janë të përgatitur për këtë sfidë, duke kërkuar të ruajnë ritmin e tyre të shkëlqyer.

Tifozët janë ftuar të mbështesin ekipin në këtë ndeshje të rëndësishme, duke kontribuar për një atmosferë të jashtëzakonshme në stadium./PP

