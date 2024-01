Haalandi rikthehet nga lëndimi

Pep Guardiola ka konfirmuar se Erling Haaland do të kthehet në skuadrën e Manchester Cityt për ndeshjen e tyre ndaj Burnleyt

Sulmuesi norvegjez ka humbur 10 ndeshje për shkak të lëndimit, por ende mbetet golashënuesi më i mirë i Premier Ligë me 14 gola. “Po, Erling Haaland do të jetë në skuadër. Ai është kthyer”, tha Guardiola. Kur kemi të gjithë skuadrën, ne jemi më të fortë dhe Erling është një lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën. Ai ndihet mirë”, shtoi ai.

City përballet nesër me Burnleyn në kuadër të xhiros së 21-të dhe këkrojnë tri pikë të reja për ta mbajtur hapin me Liverpoolin që është lider i tabelës me 48 pikë.