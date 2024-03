Hapet oferta e ankandit solar, Kurti: Synojmë sektor energjetik të sigurt

Sot është hapur oferta e ankandit të parë solar foltovoltaik prej 100 MW. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe kryeministri Albin Kurti.

Hapja e ofertës është vlerësuar si hap shumë i rëndësishëm për Kosovën.

“Pesë kompani nga Franca, Turqia, Egjipti, Gjermania, Zvicra e Kosova do të ofertojnë në këtë ankand. Përgjatë më shumë se një viti institucionet të udhëhequra nga Ministria e Ekonomisë kanë punuar me mund për të zhvilluar një proces transparent. Ne synojmë një sektor energjetik që është i sigurt e që ecë në hap me zhvillimet botërore. Ankandi është pasqyrim i këtyre synimeve. Po i shtojmë 100 MW në prodhimin tonë të energjisë. Kompania që do të del fituese sot do të investojë 70 milionë euro. Ndonëse sot vetëm njëra kompani do të del fituese, ju bëj ftesë kompanive që të qëndrojnë bashkë dhe të realizojmë bashkë projekte tjera të ngjashme”, tha kryeministri Kurti.

Sipas ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli përmes këtij projekti dhe projekteve tjera po synohet një sektor më i sigurt energjetik.

“Që nga fillimi i mandatit kemi konfirmuar se investimi në kapacitete të reja gjeneruese në burimet e ripërtëritshme do të jetë prioritet. Ankandi diellor që po përmbyllim sot është i pari proces i tillë konkurrues në Kosovë. Ne insistuam që ankandi të bëhej në tokë publike që të sigurohemi se shfrytëzimi i pronave të jetë sa më efikas. Pas shumë analizave kem përzgjedhur lokacionin të komunën e Rahovecit. Për investitorët kemi ofruar shumë avantazhe”, shtoi ajo.

Marketing