Trepça dhe Bashkimi nisin sonte betejën për titullin e kampionit

Trepça dhe Bashkimi përballen sonte në ndeshjen e parë të finales së “Play-off”-it në ProCredit Superligë.

Takimi zhvillohet në palestrën “Minatori” në Mitrovicë, me fillim nga ora 19:30, ku pritet atmosferë e zjarrtë dhe interesim i madh i tifozëve, raporton PrizrenPress.

Mitrovicasit e siguruan finalen pasi eliminuan Peja në gjysmëfinale me rezultat 3:1, ndërsa Bashkimi kaloi Bora pas një serie dramatike prej pesë ndeshjesh, duke triumfuar 3:2.

Trepça e përfundoi sezonin e rregullt në vendin e parë dhe për këtë arsye ka përparësinë e terrenit vendas në seri, ndërsa Bashkimi synon ta rikthejë titullin në Prizren.

Dy skuadrat u përballën edhe sezonin e kaluar në finale, ku “Xehetarët” triumfuan dhe fituan titullin e kampionit.

Finalja luhet në sistemin “best of seven”, ndërsa skuadra që arrin katër fitore do të shpallet kampione e Kosovës./PrizrenPress.com/

