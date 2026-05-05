Prizreni diskuton rishikimin e Grantit të Performancës Komunale me partnerët ndërkombëtarë

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot konsulentin ndërkombëtar për rishikimin e Grantit të Performancës Komunale, Gerhard Van’t Land, si dhe zëvendësmenaxheren e projektit DEMOS, Majlinda Jupolli.
Gjatë takimit u diskutua në detaje për procesin e rishikimit të këtij granti, duke përfshirë aspektet teknike dhe financiare, si dhe u shkëmbyen pikëpamje mbi përvojën, prioritetet dhe reflektimet e Komunës së Prizrenit lidhur me këtë proces.
“Takime të këtilla synojnë avancimin e mëtejmë të performancës komunale dhe përmirësimin e menaxhimit të financave publike”, theksohet në njoftimin e komunës.
Po ashtu, në njoftim bëhet e ditur se Komuna e Prizrenit ka fituar Grantin e Performancës Komunale për vitin 2025 nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe donatorët, bazuar në performancën e vitit 2023, në vlerë totale prej 2,047,132.85 euro./PrizrenPress.com/
Marketing