23.1 C
Prizren
E martë, 5 Maj, 2026
type here...

Lajme

Prizreni diskuton rishikimin e Grantit të Performancës Komunale me partnerët ndërkombëtarë

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot konsulentin ndërkombëtar për rishikimin e Grantit të Performancës Komunale, Gerhard Van’t Land, si dhe zëvendësmenaxheren e projektit DEMOS, Majlinda Jupolli.

Gjatë takimit u diskutua në detaje për procesin e rishikimit të këtij granti, duke përfshirë aspektet teknike dhe financiare, si dhe u shkëmbyen pikëpamje mbi përvojën, prioritetet dhe reflektimet e Komunës së Prizrenit lidhur me këtë proces.

“Takime të këtilla synojnë avancimin e mëtejmë të performancës komunale dhe përmirësimin e menaxhimit të financave publike”, theksohet në njoftimin e komunës.

Po ashtu, në njoftim bëhet e ditur se Komuna e Prizrenit ka fituar Grantin e Performancës Komunale për vitin 2025 nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe donatorët, bazuar në performancën e vitit 2023, në vlerë totale prej 2,047,132.85 euro./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Malisheva mobilizohet kundër EHKK-së, formohet shtabi emergjent
Next article
Prizreni hap konsultim publik për Rregulloren e Menaxhimit të Mbeturinave

Më Shumë

Fokus

Një 17-vjeçar plagoset me armë zjarri në Gjonaj të Hasit, i dyshuari 16-vjeçar dorëzohet në polici

Një 17-vjeçar është lënduar nga arma e zjarrit në fshatin Gjonaj të Hasit të Prizrenit. Ngjarja raportohet se ka ndodhur mbrëmjen e 02.05.2026. Policia bën të...
Sport

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Trepçës në U14

Ekipi i vajzave U14 të Junior 06 Moni Bau ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Trepçës me rezultat 64:45, në ndeshjen e parë finale...

Bashkimi humb Kenny Wooten para ndeshjes vendimtare ndaj Borës

“Pse po më sheh shtrembër”, zënkë e çastit përfundon me plagosje në Gjonaj të Hasit

Prizreni nënshkruan memorandum për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave

Trajnim në Rahovec për rritjen e gatishmërisë në emergjenca

Shannon Shorter, MVP i publikut

27 vjet nga masakra në Bukosh të Suharekës

Nis shpërndarja e plehut artificial për mbi 1 mijë bujq në Rahovec

Osmani nis fushatën, zyrtarizon Fahrije Hotin si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës

Kosova vishet me adidas

Në Prizren përkujtohet dëshmori Halil Gashi

Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Sektori privat proteston, përmend shkeljet që iu bëhen në vendet e punës

Shën Gjergji bashkon qytetarët e Prizrenit

Kapet me kokainë, prangoset burri në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne