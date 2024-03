Hovenier vizitoi dje Prizrenin, shfaqi edhe talentin në muzikë

Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenieri, dje e ka vizituar qytetin e dytë më të madh në vend, Prizrenin.

“Vizitë shumë e mirë sot në Prizren. U takova me kryetarin [Shaqir] Totaj, bisedova me nxënësit në Këndin Amerikan në Prizren, bëra muzikë me muzikantët e ndryshëm të OneBeat Balkans, dhe shëtita Hangarin mbresëlënës të Autostradës Biennale”, ka shkruar Hovenieri në Twitter.

“I frymëzuar nga nismat kreative, inovative dhe bashkëpunuese që i bashkojnë të rinjtë, artistët dhe ndërmarrësit e ndryshëm”.