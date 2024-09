Ilir Daja mbyll kapitullin me Ballkanin: Faleminderit kampion!

Pas më shumë se dy vjet e gjysmë bashkëpunimi të suksesshëm, FC Ballkani njofton se trajneri Ilir Daja ka vendosur të largohet nga pozita e tij. Gjatë kësaj periudhe, Daja ka kontribuar në shumë suksese dhe fitore të mëdha, shkruan PrizrenPress.

Në një deklaratë zyrtare, klubi shprehu mirënjohjen e tij:

“Tifozë të dashur, pavarësisht se në vazhdimësi kemi qenë të dakorduar për të vazhduar edhe më tej bashkë, tashmë ish-timonjeri ynë ka konsideruar se nuk ka më shumë çfarë të jap për klubin tonë. FC Ballkani është klub i madh dhe duke qenë i tillë, do ta bëj zgjidhjen e duhur edhe në krye të shtabit teknik, gjithmonë me të njëjtat ambicie e objektiva, në ndjekje të çdo trofeu. Kurse ecuria e Ballkanit me trajnerin Daja në krye të skuadrës, do të mbetet etapë shumë e rëndësishme e historisë tonë. Faleminderit kampion!”/PrizrenPress.com

