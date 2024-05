Jennifer Lopez thotë këto fjalë për Ben Affleck, mes aludimeve për ndarje!

Mes spekulimeve të shumta për statusin e martesës së Ben Affleck dhe Jennifer Lopez, kjo e fundit ka dhënë një intervistë në Jimmy Kimmel Live, duke pranuar praninë e tij në jetën e saj.

Gjatë intervistës së saj, Lopez foli pak për jetën e saj familjare, veçanërisht në lidhje me binjakët e saj Max dhe Emme, të cilët i ndan me ish-burrin Marc Anthony. Kur u pyet nëse binjakët e saj do t’i bashkoheshin asaj në turneun e saj të ardhshëm, Lopez zbuloi se do të ishin të pranishëm në disa koncerte, por tani si 16-vjeçarë nuk kanë dëshirë të shoqërojnë mamanë e tyre gjatë gjithë kohës.

“Është e vështirë për ta… Ata thonë: ‘Kush je ti tani?’. Sepse më shohin në shtëpi me topuz, pa grim dhe këmbëzbathur, duke nënkuptuar kontrastin e thellë mes personazhit të saj skenik me koreografi seksi dhe jetës së saj private.

Më pas Kimmel e pyeti nëse Lopez kryen koreografi seksi në shtëpi. Me një buzëqeshje Lopez u përgjigj: “Unë bëj gjëra seksi në shtëpi ndonjëherë, por ata nuk e dinë këtë”, duke lënë të kuptohet për dinamikën private të marrëdhënies së saj me Affleck.

Ndërsa fansat presin me padurim njohuri të mëtejshme mbi udhëtimin e Lopez dhe Affleck, këto deklarata i lënë entuziastët të presin me padurim se çfarë do të sjellë e ardhmja për këtë çift.