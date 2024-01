Shtëpia e të moshuarve, “Jetimat e Ballkanit”, që drejtohet nga Halil Kastrati, është vizituar nga trupat e KFOR-it.

“Ne shtepine e te moshuarve “Jetimat e Ballkanit” per vizite kemi pasur pjestare nga KFOR-i Zviceran, te cilet u ndane te kenaqur me sherbimet qe ju ofrohen te moshuarve dhe shprehen gatishmeri te plote per te ofruar ndihme qe ata mund ta dhurojne, ne anen tjeter banoret e shtepise u kenaqen me viziten e tyre”.