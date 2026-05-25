Siguri

Tetë zyrtarë policorë nderohen me Medalje për Shpëtim Jete

By admin

Tetë zyrtarë policorë janë dekoruar me “Medalje për Shpëtim Jete” nga ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, në shenjë nderimi për guximin, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar gjatë ndërhyrjeve për shpëtimin e jetës së qytetarëve.

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, dekorimi është bërë pas përfundimit të procedurave të parapara sipas udhëzimit administrativ dhe me rekomandim të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha.

Gjatë ceremonisë, ministri Sveçla deklaroi: “Jam tejet i lumtur që jemi sot këtu bashkë, për të nderuar punën e tetë zyrtarëve tanë policorë, të cilët me aktin e tyre human e fisnik, duke rrezikuar vetveten, i dhanë kuptim misionit të Policisë së Kosovës. Këto akte dëshmojnë se, përveç profesionalizmit të lartë, pjesëtarët tanë policorë bartin edhe vlera të mëdha humane, të cilat ndërveprojnë me detyrën dhe përgjegjësinë zyrtare”.

Ndërkaq, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha, vlerësoi lart veprimin e zyrtarëve policorë:

“Veprimet tuaja të guximshme dhe profesionale janë një shembull i mirë dhe një burim i madh frymëzimi për të gjithë zyrtarët policorë që mbajnë këtë uniformë anembanë vendit. Ju vërtetuat se uniforma e PK-së nuk është thjesht një petk zyrtar, por ajo bart mbi vete një peshë të madhe të përgjegjësisë, një mision human dhe një gatishmëri të palëkundur për të shërbyer në çdo rrethanë ndaj qytetarëve dhe vendit, pavarësisht rreziqeve që mund të kanosen”.

Policia e Kosovës theksoi se akti heroik i zyrtarëve policorë dëshmon përkushtimin institucional ndaj qytetarëve dhe gatishmërinë për të vepruar në çdo situatë për mbrojtjen e jetës dhe sigurisë publike./PrizrenPress.com/

ATK: Nga 1 qershori, s'ka më pagesa cash mbi 2 mijë euro
Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

