Kulture

QRTK Prizren forcon koordinimin me Rahovecin për trashëgiminë kulturore

By admin

Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, ka zhvilluar një takim me drejtorin për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Rahovecit, Atdhe Rama, ku është diskutuar për bashkëpunimin ndërinstitucional në fushën e trashëgimisë kulturore.

Gjatë takimit, Hoxha prezantoi aktivitetet dhe projektet që po realizohen aktualisht në territorin e Rahovecit, me fokus në ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe historike.

“Biseduam për bashkëpunimin ndërinstitucional dhe angazhimet në fushën e trashëgimisë kulturore. Me këtë rast, e njoftova edhe për aktivitetet dhe punët që po i realizojmë aktualisht në Rahovec, me fokus në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë sonë kulturore”, ka deklaruar Hoxha./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet i dyshuari në Malishevë
Next article
Nënshkruhet marrëveshja për dislokimin e rezervuarit në Kalanë e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Hoti me Abdixhikun e Osmanin, u uron mirëseardhje në Rahovec

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet, Avdullah Hoti ka marrë pjesë në një tubim në Rahovec me Lumir Abdixhikun e Avdullah Hotin. Në...
Lajme

Policia në Prizren apelon për kujdes nga SMS-të mashtruese në emër të bankave

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka ngritur shqetësimin për rritjen e rasteve të mashtrimeve përmes SMS-ve, duke apeluar tek qytetarët që të tregojnë...

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj

Gjendet e mitura e raportuar e zhdukur në Prizren

Arrestohen tre persona në Suharekë, dyshohen për rrëmbim dhe sulm ndaj dy personave

Bullgaria fiton Eurovisionin, Alis u rendit i 13-ti

Aksion në Prizren kundër shmangies së tatimit, gjenden mbi 3 kilogramë ari i pa deklaruar

KKSB në Prizren miraton draft-planin e punës për vitin 2026

Liria triumfon ndaj Albionëve me rezultat të thellë 10:0

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Shtrenjtohen kurbanet në Prizren – deri në 600 euro dashi i madh

Sekuestrohen rreth 8 kg ari dhe argjend në Prizren, në vlerë mbi 460 mijë euro

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Lajmet e Fundit