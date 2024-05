Kompany e merr timonin e Bayernit

Vincent Kompany është trajneri më i ri i gjigantit gjerman Bayern Munchen.

Kompany ka nënshkruar kontratë me bavarezët deri më 30 qershor të vitit 2027.

Ish-reprezentuesi belg drejtoi së fundmi klubin anglez Burnleyn.

Kompany pati disa fjalë pasi nënshkroi ujdinë.

“Mezi pres sfidën e FC Bayern. Është një nder i madh të jesh në gjendje të punosh për këtë klub – FC Bayern është një institucion në futbollin ndërkombëtar. Si trajner, duhet të qëndrosh për atë që je si personazh: më pëlqen të kem topin, të jem kreativ – por duhet të jemi edhe agresivë dhe të guximshëm në fushë. Tani po pres me padurim gjërat themelore: të punoj me lojtarët, të ndërtoj një ekip. Sapo baza të jetë e drejtë, suksesi do të pasojë”, u shpreh Kompany.

