Komuna e Rahovecit mbetet e përkushtuar në përmirësimin e kushteve dhe të qasjes në shërbime

Kryetari i Komunë së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me bashkëpunëtorë, me zyrtarë komunalë, të policisë, të QKMF-së, me zyrtarë të QPS-së, të Njësisë për të Drejtat e Njeriut, të sektorit për Barazi Gjinore, të sektorit për Integrime Evropiane, të OSBE-së dhe me përfaqësues të shoqërisë civile e të komuniteteve joshumicë, mori pjesë në tryezën e organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit, ku diskutuan çështjen e respektimit të të drejtave të njeriut, përfshirë ato të komuniteteve joshumicë, si dhe shkëmbyem përvoja e praktika të mira.