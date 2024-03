Kushner publikon megaprojektin miliarda dollarësh në bregdetin shqiptar

Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump përmes një postimi në llogarinë X – dikur Twitter ka ndarë pamje nga projektet e “zhvillimit që kemi krijuar për bregdetin shqiptar dhe qendrën e Beogradit”.

Ky postim vjen një ditë pas publikimit të artikullit nga “The New York Times”, në lidhje me marrëveshjet për investime në Shqipëri dhe Serbi.

Artikulli i plotë nga The New York Times

Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump, konfirmoi të premten se ai po mbyllte marrëveshje të mëdha të pasurive të paluajtshme në Shqipëri dhe Serbi, shkruan prestigjosja “The New York Times”.

Ky është shembulli më i fundit i familjes së ish-presidentit që bën biznes jashtë vendit, edhe pse Trump po kërkon për t’u kthyer në Shtëpinë e Bardhë.

Planet e Kushner në Ballkan duket se kanë ardhur pjesërisht përmes marrëdhënieve të ndërtuara gjatë kohës që Trump ishte në detyrë.

Kushner, i cili ka qenë një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë, tha se kishte punuar për marrëveshjet me Richard Grenell, i cili shërbeu për një kohë të shkurtër si drejtor i inteligjencës kombëtare nën administratën Trump dhe gjithashtu si ambasador në Gjermani dhe i dërguar i posaçëm në Ballkan.

Një nga projektet e propozuara do të ishte zhvillimi i një ishulli në brigjet e Shqipërisë në një destinacion turistik luksoz.

Ndërsa, i dyti një hotel luksoz me 1 mijë e 500 njësi banimi dhe një muze, në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, në vendin e ish-selisë së ushtrisë Jugosllave prej kohësh bosh, i shkatërruar nga bombardimet e NATO-s në vitin 1999, sipas një deputeti të Parlamentit në Serbi.

Të dy këto projektet të para përfshijnë tokë të kontrolluar tani nga qeveritë, që do të thotë se një marrëveshje do të duhej të finalizohej me qeveritë e huaja.

Një projekt i tretë, gjithashtu në Shqipëri, do të ndërtohej në gadishullin e Zvërnecit, një zonë bregdetare prej 1 mijë hektarësh në jug të Shqipërisë.

Pjesëmarrja e Kushner do të jetë nëpërmjet firmës së tij të investimeve, Affinity Partners, e cila ka 2 miliardë dollarë financim nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite, mes investitorëve të tjerë të huaj.

Në një deklaratë, një zyrtar i Affinity Partners tha se nuk ishte përcaktuar nëse fondet saudite mund të jenë pjesë e ndonjë projekti që Kushner po shqyrton në Ballkan.

“Ne jemi shumë të emocionuar”, tha Kushner në një intervistë.

“Ne nuk i kemi finalizuar këto marrëveshje, kështu që ato mund të mos ndodhin, por ne kemi punuar shumë dhe jemi shumë afër”.

Kushner krijoi kompaninë e tij të investimeve pasi la punën e tij në Shtëpinë e Bardhë si këshilltar i lartë. Ai kapitalizoi marrëdhëniet që kishte ndërtuar në negociatat me qeveritë në Lindjen e Mesme, të cilat përfshinin një marrëdhënie të ngushtë me princin e kurorës Mohammed bin Salman, sundimtarin de fakto të Arabisë Saudite.

Kushner përfundoi duke siguruar 2 miliardë dollarë nga fondi sovran i pasurisë së Arabisë Saudite dhe qindra miliona dollarë më shumë nga fondet e pasurisë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar.

Ai ka ndërmarrë disa hapa publikë deri më tani për të investuar në fakt pjesë të mëdha të këtyre parave.

Grenell bëri gjithashtu lidhje të vlefshme gjatë kohës që ishte në qeveri, duke përfshirë disa që duket se i kanë dhënë ekipit Kushner një mundësi nga brenda për investime në Ballkan. Gjatë kohës së tij në administratën Trump, Grenell ka punuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Serbisë dhe Kosovës.

Këto diskutime indirekt përfshinin Shqipërinë, pasi shumica e qytetarëve të Kosovës janë shqiptarë etnikë dhe Shqipëria luan një rol në diskutimet rajonale.

Grenell ka qenë i afërt me Trump edhe kur ish-presidenti la detyrën, duke e mbrojtur atë publikisht. Grenell ka thënë privatisht se shpreson të jetë sekretar i shtetit në një administratë të dytë Trump, sipas një personi që e ka diskutuar këtë çështje me Grenell dhe që i ka përshkruar bisedat në kushte anonimiteti.

Grenell, në një intervistë, nuk pranoi të adresonte në procesverbal çdo interes për marrjen e mundshme të një posti si sekretar i shtetit. Ai tha vetëm se nuk kishte vendosur nëse do t’i bashkohej ndonjë administrate të ardhshme Trump.

Robert Weissman, president i Public Citizen, i cili gjurmonte marrëveshjet e biznesit që i konsideronte si konflikt interesi gjatë administratës Trump, tha se këto marrëveshje të planifikuara ishin joetike dhe do të ngrinin vetëm pyetje të reja për familjen Trump, veçanërisht nëse Trump rizgjidhej.

“Në këtë pikë të ciklit zgjedhor Jared Kushner duhet të ngrijë çdo plan të ri investimi”, tha Weissman.

“Ky plan i veçantë investimi duket se përfshin më të keqen nga çdo tendencë korruptive të administratës Trump dhe familjes Trump”.

Përfshirja e familjes Trump në marrëveshjet e biznesit të huaj ka qenë në fokus kryesor gjatë mandatit të Trump, me kritikët që në fund paditën dhe pretenduan se familja po përfitonte ilegalisht nga pagesat e huaja – të referuara si shpërblime në Kushtetutë – ndërsa Trump ishte në detyrë.

Këto çështje u hodhën poshtë si të diskutueshme nga Gjykata e Lartë kur Trump la detyrën, por ato mund të rihapen nëse ai do të kthehej në Shtëpinë e Bardhë.

Trump është bërë partner në një projekt zhvillimi në Oman, një marrëveshje që u arrit nga një firmë saudite e pasurive të patundshme që ka lidhje me qeverinë saudite.

Kushner hodhi poshtë çdo sugjerim se ai po merrte trajtim preferencial për shkak të kohës së tij në qeveri, ose se ndonjë nga punët lidhej me ish-presidentin.

“Askush nuk po më siguron marrëveshje”, tha Kushner, i cili këmbënguli se nuk po planifikonte të kthehej në Washington nëse vjehrri i tij fitonte përsëri presidencën.

“Unë operoj me përpikmëri dhe këto investime do të krijojnë shumë vlera për komunitetet lokale, partnerët tanë dhe investitorët tanë”.

Përfaqësuesit e Donald Trump nuk iu përgjigjën e-maileve të shumta që kërkonin koment.

Kushner dhe gruaja e tij, Ivanka Trump, kanë qëndruar kryesisht larg aktivitetit politik të Trump.

Kushner dhe Ivanka Trump vizituan Shqipërinë dy herë që kur Trump u largua nga detyra. Ata vizituan vendin me Grenell, madje u takuan edhe me kryeministrin e Shqipërisë.

Treshja është fokusuar pjesërisht në Sazan, një ishull mesdhetar në jug të Shqipërisë që deri në fund të Luftës së Ftohtë ishte përdorur nga Bashkimi Sovjetik dhe nga komunistët e Qeverisë së Shqipërisë si bazë ushtarake e fshehtë për nëndetëset.

Plani është që në ishull të ndërtohet një hotel dhe vila luksoze.

Ishulli i thyer prej 2 miljesh katrore ka qindra bunkerë dhe tunele të epokës së Luftës së Ftohtë të projektuar për t’i bërë ballë sulmeve bërthamore dhe ka qenë kryesisht bosh që nga fundi i Bashkimit Sovjetik.

Por është vetëm një gjysmë ore me skaf nga Vlora, një destinacion turistik në Shqipërinë jugore ku qeveria e Arabisë Saudite po shpenzon tashmë para për të përmirësuar shërbimin e energjisë elektrike dhe shërbimet e tjera publike për të ndihmuar në promovimin e turizmit në Shqipëri.

Grenell, një ish-bashkëpunues i Fox News dhe konsulent mediatik, ka punuar ngushtë me Kushner dhe firmën e tij të investimeve.

Grenell ka qenë i zëshëm në përpjekjet e tij për t’i kthyer marrëdhëniet që ai ndërtoi në Shqipëri dhe gjetkë në Ballkan në përfitime personale.

Ai është kthyer në rajon vazhdimisht dhe është takuar me drejtues të industrisë së hotelerisë, si dhe me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

“Ne po kërkojmë mundësi për të investuar përmes investimeve të huaja në Ballkan, por më konkretisht në Shqipëri, dhe bregdeti shqiptar është i mrekullueshëm”, tha Grenell në një seri intervistash televizive dhe gazetash që ka bërë në Shqipëri në tre vitet e fundit.

Menaxhimi i përditshëm i projekteve do të trajtohet nga Asher Abehsera, një zhvillues i pasurive të paluajtshme me bazë në Kaliforni, i cili ka bërë projekte në Brooklyn me Kushner dhe që ka udhëtuar në Ballkan me Grenell dhe Kushner.

Grenell tha në një intervistë televizive gati 90-minutëshe në Shqipëri vitin e kaluar se nuk kishte asgjë të keqe me arritjen e marrëveshjes së tij, sepse ai tani ishte jashtë qeverisë.

“Unë jam duke punuar në projekte, projekte të kapitalit privat, për të cilat mund të fitoj para”, tha ai.

Korrikun e kaluar Grenell së bashku me Ivanka Trump dhe Kushner u takuan edhe me Ramën në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë dhe u fotografuan të gjithë bashkë.

Rama ka bërë presion prej afro një dekade për të hapur Sazanin drejt rizhvillimit si destinacion turistik, si dhe kërkon mënyra të tjera për të tërhequr investitorë të huaj në Shqipëri për të zgjeruar ekonominë e saj turistike.

Auron Tare, një ish-deputet i Kuvendit të Shqipërisë që ka shërbyer si këshilltar i Ramës, mori zonjën Trump dhe Kushner në ishullin e Sazanit në vitin 2021 si pjesë e një vizite në Shqipëri që përfshinte një lundrim me një jaht dhe një udhëtim me helikopter nëpër bregdet.

Tare, në një intervistë tha se ka diskutuar me Kushner dhe Ivankën dëshirën për të zhvilluar Sazanin, por për ta bërë këtë në një mënyrë që do të ruante historinë dhe mjedisin e tij.

Kushner dhe Grenell kanë bashkëpunuar ngushtë me një miliarder ekzekutiv biznesi shqiptar të quajtur Shefqet Kastrati dhe djalin e tij, Musa Kastrati.

Investimet e tyre përfshijnë një koncesion për të drejtuar aeroportin ndërkombëtar në Tiranë, një zinxhir pikash karburanti në Shqipëri dhe hotele dhe biznese të tjera, sipas bashkëpunëtorëve të biznesit dhe Kushner.

“Ata na kanë ndihmuar të kuptojmë koston e ndërtimit dhe si të operojmë në nivel lokal”, tha Kushner në një intervistë.

Në tetor 2022, Shefqet Kastrati bleu një shtëpi prej 7.5 milionë dollarësh në Indian Creek, Fla., tregojnë të dhënat e tokës, një pronë që është afër vendit ku jetojnë tani Trump dhe zoti Kushner.

Familja Kastrati gjithashtu vitin e kaluar bleu një hotel në seksionin Brickell të Miami për 55 milionë dollarë nga familja mbretërore e Katarit.

Musa Kastrati, në një intervistë, tha se roli që kompania e tij familjare do të luante në projektet shqiptare të zotit Kushner nuk ishte ende i qartë, por se ndoshta do të përfshinte ndihmën për ndërtimin e disa prej komplekseve.

Grenell ka bërë vazhdimisht postime në Instagram dhe llogari të tjera në rrjetet sociale për të promovuar turizmin në Shqipëri dhe për të lavdëruar kryeministrin Rama.

“Unë mbështes vizionin e Ramës për Ballkanin”, tha Grenell në një intervistë televizive në vitin 2021, pasi u takua me një tjetër drejtues të industrisë së hotelerisë në Shqipëri të quajtur Irfan Hysenbelliu.

“Unë e dua Shqipërinë dhe ftoj investitorët amerikanë në vend”.

Qeveria e Arabisë Saudite njoftoi kohët e fundit se po kërkonte mënyra për të rritur investimet e saj në Shqipëri, së pari duke ndihmuar në ndërtimin e shërbimeve të ujit, energjisë elektrike dhe kanalizimeve pranë zonave të plazhit në Vlorë, që është pika e nisjes për në Sazan dhe ku një aeroport i ri ndërkombëtar tashmë po ndërtohet.

Në fillim të këtij muaji, zyrtarët sauditë udhëtuan në Shqipëri për të njoftuar krijimin e atij që ata e quajnë Këshillin e Biznesit Saudi-Shqipëri “për të krijuar një partneritet të ri ekonomik midis dy vendeve”, duke përfshirë projektet turistike.

Kryetari saudit i grupit, Abdulrahman Al-Mufarreh, nuk iu përgjigj kërkesave për koment/.Albanian Post