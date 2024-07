Spitali i Prizrenit nesër organizon Akademi Përkujtimore në nderim të Dr. Vlora Ukimerit

Nesër, Spitali i Përgjithshëm “Prim.Dr.Daut Mustafa” në Prizren do të organizojë një Akademi Përkujtimore në nderim të Dr. Vlora Ukimerit, mjeke specialiste neonatologe, për të nderuar punën dhe veprën e saj në fushën e mjekësisë.

Akademia përkujtimore do të mbahet në Amfiteatrin e ndërtesës së QRSHP (ish Enti Higjienik) në datën 24.07.2024, në ora 12:00.

Në moshën 51 vjeçare, është ndarë nga jeta Dr. Vlora Ukimeri, mjeke specialiste neonatologe në Spitalin e Përgjithshëm “Prim.Dr. Daut Mustafa”në Prizren.

Dr. Vlora Ukimeri, pas kryerjes së specializimit në fushën e neonatologjisë, punësohet në Repartin e Neonatologjisë në Spitalin e Përgjithshëm ”Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku punoi deri në momentet e fundit të jetës.

Dr. Vlora ishte e afërt, e dashur, e përkushtuar në punë, pa përtesë, me ndershmëri dhe me përgjegjësi kreu detyrat dhe obligimet e punës, duke qenë në shërbim të pacientëve, në veçanti foshnjave të porsalindura, sepse me kohë e kishte kuptuar se të jesh në shërbim të popullit tënd dhe gjithë atyre që kanë nevoj? për ndihmë dhe shërbime shëndetësore është detyrë profesionale dhe humane.

