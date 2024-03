Moti sot i përzier me diell, vranësira e reshje shiu

Këtë të shtunë pritet të mbajë mot me vranësira dhe me intervale me diell.

Lokalisht do të ketë reshje shiu, kryesisht gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes. Reshjet në zona të caktuara mund të jenë në formë të rrebesheve afatshkurtër.

Kështu bën të ditur Meteo Kosova.

“Era do fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-33 km/h.”, njofton MK.

Ndërkaq temperaturat minimale do të lëvizin prej 4 deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale prej 15 deri në 17 gradë Celsius.