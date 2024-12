Moti sot i vranët, temperaturat lëvizin nga -5 deri në 4 gradë Celsius

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga -5 deri në 2 gradë Celsius, e ato maksimalet nga 2 deri në 4 gradë Celsius.

“Të dielën, moti do të jetë i vranët me intervale me diell. Temperaturat minimale nga -5 deri në -2°C; maksimale nga 2 deri në 4°C. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 0.5-1 m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

“Këshillohet që grupet më të ndjeshme, si fëmijët, të moshuarit dhe personat me probleme respiratore, të shmangin qëndrimin e zgjatur në ambiente të hapura, veçanërisht në zona urbane ku ndotja është më e theksuar”, thuhet tutje në këtë njoftim.

Ndër tjera, kërkohet që të ketë kujdes nga qytetarët për të vozitur automjetet.