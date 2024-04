Moti sot me diell dhe vranësira të pakta gjatë ditës

Për të shtunën në Kosovë parashikohet të mbajë mot i ngrohtë, i karakterizuar me diell dhe vranësira të pakta gjatë ditës.

Sipas Meteo Kosova, era do fryjë drejtimesh të ndryshme por më dominues do të jetë nga veriperëndimi, me shpejtësi prej 10-28 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 6 deri në 9°C, ndërsa ato maksimale prej 23 deri në 26°C.

