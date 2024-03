Muriqi kërkon fitore edhe ndaj Hungarisë!

Sulmuesi i Kosovës, në miqësoren ndaj Armenisë edhe kapiten i kombëtares kosovare, Vedat Muriqi pas ndeshjes së fituar ndaj armenëve me rezultat minimal 0-1 për faqen zyrtare të FFK-së ndër të tjera ka thënë se ekipi duhet të mësojë prej gabimeve dhe pret fitore ndaj Hungarisë.

“Ka qenë me rëndësi të nisim ciklin me fitore, qoftë miqësore por edhe ato zyrtare. Me rëndësi ka qenë të fitojmë sonte, pa marrë parasysh se taktikisht dhe me rezultat nuk ia arritëm qëllimit, pasi që u desht ta mbyllim ndeshjen me herët. As unë as Miloti nuk shfrytëzuam rastet. Kështu, do të mësojmë nga gabimet dhe mos t’i përsërim ato,” ka thënë fillimisht sulmuesi 29 vjeç i Dardanëve.

“Fitorja është fitore, është mirë të fitosh edhe në miqësore sepse rrit motivimin. Synojmë fitore edhe ndaj Hungarisë dhe kjo fitore e sontme ka qenë e rëndësishme në prag të ndeshjes ndaj hungarezëve,” ka shtuar ai ndër të tjera.

Muriqi ka qenë për 90 minuta në fushë sonte ndaj Armenisë në Jerevan. Futbollisti që djersit fanellën e Mallorcës në LaLiga, pret që më 26 mars në Budapesht, Kosova të bëj paraqitje edhe më të mirë sesa ndaj Armenisë.