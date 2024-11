Nis Panairi i Librit 2024: Të lexosh do të thotë të jetosh, të zbulosh, të rritesh!

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit njoftoi rikthimin e Panairit të 27-të të Librit në Tiranë, njërës prej ngjarjeve madhore të librit në Shqipëri.

Panairi me moton “Të lexosh do të thotë: të jetosh, të zbulosh, të rritesh”, nis sot dhe do të vijojë deri më 17 nëntor në hapësirat e Pallatit të Kongreseve, ku i jepet mundësi lexuesve të njihen me plot botime të reja.

Edicioni i 27-të i panairit përveç titujve të rinj për lexuesit sjell edhe takime me autorë e përkthyes, tryeza diskutimi mbi përkthimin, workshop-e, seminare, etj.

Pjesë e aktiviteteve të panairit do të jetë edhe “Sofaja e Librit”, që mirëpret shkrimtarë të ndryshëm.

Ndryshe, Panairi i 27-të i Librit në Tiranë i cili organizohet me mbështetjen e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit dhe Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, edhe këtë vit do të finalizohet me ndarjen e çmimeve letrare.