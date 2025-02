Numërohen mbi 40% e votave nga diaspora

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve sot vazhdon procesi i numërimit të fletëvotimeve nga diaspora, konkretisht ato të hedhura në përfaqësitë diplomatike të Kosovës.

Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ në orën 23:48, deri më tani janë numëruar 44.19% e kutive të votimit. Nga rezultatet e deritanishme, Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 81.89% të votave, e ndjekur nga LDK me 7.21%, PDK me 5.75%, AAK-Nisma me 1.54% dhe Koalicioni për Familjen me 1.07%.

Më 8 shkurt 2025, procesi i votimit u zhvillua në 30 përfaqësi diplomatike me gjithsej 43 vendvotime.

Nga 20,324 qytetarë të regjistruar për këtë mënyrë votimi, pjesëmarrja ishte 75.57%, duke shënuar 15,352 votues aktivë.