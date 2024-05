“Paratë tona, idetë tona, Prizreni ynë”, Totaj thotë se rritën buxhetin e investimeve për projektet e qytetarëve

Komuna e Prizrenit për të dytin vit me radhë ka nisur një praktikë të re të përzgjedhjes së projekteve nga qytetarët.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se përmes nismës “Paratë tona, idetë tona, Prizreni ynë” është rritur buxheti për këtë vit dhe numri i lokaliteteve.

Kliko https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/776367217955014

Totaj gjithashtu ka ndarë edhe listën e kritereve, si dhe lagjet e fshatrat e përzgjedhura për këtë vit.

“ ‘Paratë tona, Idetë tona, Prizreni ynë’ rikthehet edhe këtë vit, por kësaj radhe me më shumë buxhet të ndarë, më shumë lokalitete të përzgjedhura e rrjedhimisht më shumë projekte në lagjet dhe fshatrat e Prizrenit. Me përkrahjen e USAID-it Kontrata Sociale dhe nisur nga përvoja e mirë e buxhetimit me pjesëmarrje vitin e kaluar në lagjen Kurillë, fshatrat Zhur dhe Reçan ku projektet e votuara nga qytetarët janë në fazën e prokurimit, këtë vit kemi përzgjedhur 5 lokalitete të reja. Mbi gjysmë milioni euro do t’i ndajmë në këto takime për lagjen Ortakoll, lagjen e Trimave, fshatrat Gjonaj, Velezhë dhe Piranë. Kurse gjatë dëgjimit të buxhetit të rregullt do të jemi kudo në Komunën e Prizrenit” ka shkruar Totaj.

Marketing