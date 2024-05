Policia kryen bastisje në Prizren, gjenden substanca narkotike

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se të hënën (më 13.05.2024) në orën 18:00, ka kryer bastisje në një banesë në Prizren.

Sipas policisë, në banesën e të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar një valutë e letrës me 50 euro me ngjyrë të kuqe, tri qese me 1.8 gram substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë, një sasi e duhanit e përzier me marihuanë me peshë prej 4.0 gram, një peshore elektronike, sasi e qeseve të vogla të zbrazura, një fishek, vula të ndryshme, shtëpizë e kompjuterit, laptop, një telefon, si dhe dokumente dhe materiale tjera të ndryshme.

Policia njofton se bastisja është kryer me urdhër të prokurorit kompetent, pas hetimeve të zhvilluara.

“Pas intervistimit, me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”- njofton policia.

