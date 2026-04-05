QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren ka uruar të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Pashkëve, duke përcjellë një mesazh paqeje, shprese dhe ripërtëritjeje shpirtërore.
Në urimin e saj, QRTK thekson se kjo festë e shenjtë simbolizon ringjalljen dhe vlerat universale të solidaritetit, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës ndërmjet njerëzve.
“Pashkët na kujtojnë rëndësinë e paqes, dashurisë dhe harmonisë në shoqëri, si dhe nevojën për ruajtjen e këtyre vlerave të përbashkëta kulturore e shpirtërore”, thuhet në urimin e institucionit.
Në fund, QRTK Prizren uroi shëndet, begati dhe harmoni në familjet e të gjithë besimtarëve që kremtojnë këtë festë të madhe./PrizrenPress.com/
