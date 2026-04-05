Bashkimi synon fitoren e radhës në Pejë

Bashkimi synon fitoren e radhës në transfertë ndaj Pejës, në ndeshjen që mbyll javën e 27-të të ProCredit Superligës.
Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 20:00, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase vjen në këtë përballje me formë të mirë gjatë sezonit, duke regjistruar 18 fitore e 8 humbje, dhe kërkon të vazhdojë serinë pozitive për të mbetur në garë për pozitat e larta të tabelës.
Nga ana tjetër, Peja me 11 fitore e 15 humbje synon të reagojë para tifozëve të saj dhe të ndalë ritmin e kundërshtarit, në një ndeshje që pritet të jetë e fortë dhe me intensitet të lartë nga fillimi deri në fund./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/