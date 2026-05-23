Lajme

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur krenarinë për suksesin e nxënësve prizrenas që kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën finale të Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe, ku do të përfaqësojnë Kosovën.

Sipas saj, këto rezultate janë dëshmi e angazhimit, përkushtimit dhe dashurisë për gjuhën shqipe, vlera që po kultivohen çdo ditë falë punës së mësimdhënësve dhe mbështetjes së vazhdueshme nga prindërit.

Prizreni në këtë garë do të përfaqësohet nga nxënësit fitues: Eni Kryeziu nga SHMU “Hysen Rexhepi”, Ujana Bajraktari nga SHMU “Hysen Rexhepi”, Dasar Shala nga SHFMU “Emin Duraku”, Haneta Aliu nga SHMU “Gani Saramati” dhe Edina Mustafa nga SHMU “Gani Saramati”./PrizrenPress.com/

