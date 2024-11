Rregullohet sistemi i ngrohjes në shkollën ‘Hysen Rexhepi’ të Prizrenit

Drejtoresha e Shkollës “Hysen Rexhepi”, Lumnije Rakaj, ka njoftuar se është vënë në funksion ngrohja e re me pelet në këtë institucion edukativ.

Ky përmirësim i sistemit të ngrohjes do të mundësojë që procesi mësimor të zhvillohet në kushte normale dhe me orar të plotë, duke rikthyer situatën në normalitet.

“Ju njoftoj se në ShMU ‘Hysen Rexhepi’ sapo hyri në funksion ngrohja e re me pelet. Pas një pune intensive nga Kompania Euroing dhe angazhimit të gjithsecilit nga ne, mësimi nga kjo e hënë do të zhvillohet normalisht, me orar të rregullt dhe me kushte optimale,” shkruan Rakaj./PP/

