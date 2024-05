Zafir Berisha: Vrasja e Drinit, humbje për Kosovën

Ish-pjesëtari i UÇK-së, Zafir Berisha, ka kujtuar bashkëluftëtarin Ekrem Rexha-Drini, në 23 vjetorin e vrasjes së tij.

Ai thotë se “Drini” ka dhënë në kontribut të madh në çlirimin e vendit.

“Në Vërri të Prizrenit erdh në korrik të vitit 1998 me sugjerim të SHP të UÇK-së. Ushtroi detyra shumë të rëndësishëm në organizim dhe mobilizim të njësive të UÇK-së”, kujton Berisha.

Postimi i plotë

Drini ishte nga ata që ju përgjegjën zërit të atdheut duke u radhitën në UÇK-së, kur shumë të tjerë e kishin mbuluar kokën me qebe apo e shiqonin luftën si një film nga telivizioni.

Kush është zgjuar nga gjumi i pari, i vogël e madhë, e kanë përdorë dhe e përdorin edhe sot emrin e tij në mënyrën me të poshtër të mundëshme nëpër paqavura informati e veçanarisht nëpër rriete sociale duke thën të pavërteta e duke marrën “guximin” për të drejtuar shigjeta lidhur me vrasjen e tij, të pavetëdishim apo ndonjëri edhe me mision, duke i shërbyer Sebisë e cila është adresa e vetme e gjenocidit në Kosovë dhe e të gjitha vrasjeve para, gjatë dhe pas lufte.