Emre Can ka sugjeruar se ai do të nënshkruajë një kontratë të re me Liverpool-in.

Mesfushorit gjerman i skadon kontrata gjatë verës, dhe ai në mënyrë të vazhdueshme është lidhur me Juventusin.

“Agjenti im po kujdeset për gjithçka, por jam këtu deri pas verës”, u tha Can reporterëve.

“Natyrisht se po flas edhe me Liverpool-in. Pse jo? Ende kam kontratë këtu. Është një klub i mrekullueshëm”, shtoi mes tjerash ai.