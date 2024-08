Dokufesti i 23-të nis sonte në Prizren

Sonte nis edicioni i 23-të i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar dhe të Shkurtër “DokuFest” në Prizren. Festivali, që do të zgjasë deri më 10 gusht, do të hapet me filmin klasik të Stanley Kubrickut, “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.”

Këtë vit, festivali, tema e të cilit është ‘Rendi i Ri’, ka parë një numër rekord aplikimesh, me 3325 filma nga 119 vende, ndërsa vetëm 103 prej tyre do të shfaqen në këtë edicion. Ngjarja do të zhvillohet në 8 kinema të ndryshme në qytetin e Prizrenit, duke ofruar një platformë për artdashësit nga e gjithë bota për të eksploruar temat aktuale të filmit dokumentar dhe të shkurtër.

Festivali do të mbyllet më 10 gusht me filmin shqiptar “Rrugës” të Samir Karahodës.

Marketing



https://prizrenpress.com/128754321689087654-2/